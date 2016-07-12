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    СМИ: Тяжелая артиллерия США наносит удары по позициям ИГ близ иракского Мосула

    Цель артобстрелов - контроль над транспортным узлом и дорожной развязкой, которую боевики используют для доставки продовольствия, оружия и боеприпасов

    Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Расчеты тяжелой артиллерии Вооруженных сил США нанесли несколько ударов по позициям террористической группировки "Исламское государство" на северо-западе Ирака. 

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал "Аль-Джазира".

    По сведениям представителей иракских сил безопасности, "с утра вторника американская тяжелая артиллерия наносит массированные удары по занятым ИГ районам близ населенного пункта Эль-Кияра, расположенного южнее города Мосул".

    Отмечается, что основная цель артобстрелов - контроль над стратегическим транспортным узлом близ Эль-Кияры и дорожной развязкой, которую боевики используют для доставки в этот район продовольствия, оружия и боеприпасов.

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