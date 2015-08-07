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    СМИ: Турция заморозила счета экс-президента Йемена

    Турецкие власти объяснили эту акцию резолюциями Совбеза ООН

    Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Турция заморозила банковские активы, принадлежащие экс-президенту Йемена Али Абдалле Салеху, его сыну Ахмеду Салеху и трем активистам йеменского движения "Ансар Алла" (хуситов), в том числе его лидеру Абделю Малику аль-Хуси.

    Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в пятницу официальная Resmi Gazete.

    Турецкие власти объяснили эту акцию резолюциями Совбеза ООН, предусматривающими запрет на поставки оружия и военного оборудования шиитским мятежникам в Йемене.

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