СМИ: Турция разместит военную базу в Ираке

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Турция разместит постоянную военную базу в районе Башика иракской провинции Мосул, сообщает Report cо ссылкой на Hurriyet Daily News.

По сообщению издания, соглашение о размещении базы было подписано между лидером Иракского Курдистана Масудом Барзани и тогдашним министром иностранных дел Турции Феридуном Синирлиоглу 4 ноября в ходе визита последнего в северный Ирак.

В настоящее время между Турцией и Ираком разгорается скандал на фоне отправки более сотни турецких военнослужащих в провинцию Мосул для тренировки иракских курдов без одобрения иракского руководства.