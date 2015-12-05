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    СМИ: Турция разместит военную базу в Ираке

    Cоглашение о размещении базы подписано между лидером Иракского Курдистана и тогдашним министром иностранных дел Турции 4 ноября

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Турция разместит постоянную военную базу в районе Башика иракской провинции Мосул, сообщает Report cо ссылкой на  Hurriyet Daily News.

    По сообщению издания, соглашение о размещении базы было подписано между лидером Иракского Курдистана Масудом Барзани и тогдашним министром иностранных дел Турции Феридуном Синирлиоглу 4 ноября в ходе визита последнего в северный Ирак.

    В настоящее время между Турцией и Ираком разгорается скандал на фоне отправки более сотни турецких военнослужащих в провинцию Мосул для тренировки иракских курдов без одобрения иракского руководства.

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