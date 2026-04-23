Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    СМИ: Трамп лично примет участие в переговорах между Ливаном и Израилем в Белом доме

    СМИ: Трамп лично примет участие в переговорах между Ливаном и Израилем в Белом доме

    Глава Вашингтонской администрации Дональд Трамп примет участие в следующей встрече послов Ливана и Израиля в США в Белом доме.

    Как передает Report, об этом заявила в соцсети Х корреспондент Al Arabiya Надя Бильбасси-Чартерс со ссылкой на источники.

    По ее словам, в переговорах также примут участие американские послы в Ливане и Израиле.

    "Участие Трампа будет значимым. Ранее он заявил, что разберется с "Хезболлах", не вдаваясь в подробности. Ливанская сторона хочет продлить перемирие и призывает Израиль обеспечить защиту журналистов, сотрудников служб экстренного реагирования и религиозных объектов, а Израиль добивается отмены ливанского закона, криминализирующего контакты между представителями двух стран", - отметила она.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    После того как "Хезболлах" вступила в войну на стороне Ирана, обстреляв Израиль ракетами и беспилотниками, ЦАХАЛ нанес удары по югу Ливана и южным пригородам Бейрута, где находится инфраструктура радикальной группировки. Израиль также расширил свою наземную операцию на юге Ливана.

    14 апреля в Вашингтоне под эгидой США состоялся предварительный раунд ливано-израильских контактов, на котором должна была быть определена дата начала мирных переговоров с целью достижения соглашения о прекращении огня. Делегации возглавили послы Ливана и Израиля в Соединенных Штатах Нада Хаммаде-Муаввад и Йехиэль Лайтер.

    16 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Ливан договорились о введении 10-дневного режима прекращения огня с 17:00 по восточному времени.

    Надя Бильбасси-Чартерс Дональд Трамп Удары Израиля по Ливану Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Радикальная группировка Хезболлах
