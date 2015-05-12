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    ​СМИ: Total будет разведывать месторождения на Кубе

    Французская компания заключила соглашение с CubaPetroleo о разведке месторождений на шельфе у берегов Кубы

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Французская нефтегазовая компания Total заключила соглашение с кубинской Union CubaPetroleo о разведке нефтяных месторождений на шельфе у берегов Кубы.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, договоренность была достигнута в ходе визита президента Франции Франсуа Олланда в Гавану.

    Union CubaPetroleo (CUPET) - кубинская государственная нефтяная компания. Среди ее приоритетов - разведка и разработка новых месторождений на шельфе Кубы, увеличение добычи на действующих месторождениях, восстановление законсервированных скважин, а также расширение нефтеперерабатывающих мощностей. По данным CUPET, запасы углеводородов на кубинском шельфе составляют около 20 млрд. баррелей. Геологическая служба США оценивает эти запасы в 4-9 млрд. баррелей нефти.

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