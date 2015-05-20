​СМИ: Террористы "Исламского государства" расправились в Ираке над журналистом

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) расправились в Ираке над журналистом, который отказался присягнуть им на верность. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, экстремисты убили в городе Мосул на севере Ирака ветерана тележурналистики Фираса аль-Бахри.

"Исламисты потребовали от журналиста присягнуть на верность террористам, но он отказался, и его убили", - приводит телеканал слова главы отделения Синдиката журналистов Курдистана в Мосуле Акрама Сулеймана.

Боевики удерживали аль-Бахри в плену около трех недель.

По словам Сулеймана, всего экстремисты расправились в Мосуле над семью репортерами. "Боевики ИГ удерживают еще десять журналистов в месте, расположение которого сохраняется в тайне", - отметил он.