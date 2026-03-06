СМИ: Тела погибших на Ближнем Востоке американцев доставят в США завтра
Другие страны
- 06 марта, 2026
- 11:18
Тела шести американских военнослужащих, погибших в ходе текущего конфликта на Ближнем Востоке, будут доставлены в США 7 марта.
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC News.
По его данным, спецборт прибудет на базу ВВС США в Довере (штат Делавэр). Известно, что все погибшие проходили службу в подразделении, расквартированном в штате Айова.
Согласно сообщению Центрального командования ВС США (CENTCOM), в ходе военных действий на Ближнем Востоке погибли шесть американских военнослужащих в результате первых ответных ударов Ирана. Всего в операции против Ирана принимают участие 50 тыс. американских военных.
Последние новости
11:27
Азербайджан обсудил сотрудничество с американской компанией в области применения ИИИКТ
11:25
В Азербайджане вынесен приговор обвиняемым в госизменеПроисшествия
11:18
СМИ: Тела погибших на Ближнем Востоке американцев доставят в США завтраДругие страны
11:15
Фото
В Бакинском метро к работе машиниста приступила еще одна девушкаИнфраструктура
10:54
Фото
Первый выпуск специалистов по Bayraktar TB2 состоялся в АзербайджанеАрмия
10:48
Золото подорожало на опасениях дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем ВостокеФинансы
10:48
Фото
Азербайджан и Кот-д'Ивуар обсудили энергетическое сотрудничествоЭнергетика
10:43
Азербайджан может сыграть роль во внедрении платформ Palantir в АфрикеИКТ
10:36