    СМИ: Тела погибших на Ближнем Востоке американцев доставят в США завтра

    Другие страны
    • 06 марта, 2026
    • 11:18
    Тела шести американских военнослужащих, погибших в ходе текущего конфликта на Ближнем Востоке, будут доставлены в США 7 марта.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC News.

    По его данным, спецборт прибудет на базу ВВС США в Довере (штат Делавэр). Известно, что все погибшие проходили службу в подразделении, расквартированном в штате Айова.

    Согласно сообщению Центрального командования ВС США (CENTCOM), в ходе военных действий на Ближнем Востоке погибли шесть американских военнослужащих в результате первых ответных ударов Ирана. Всего в операции против Ирана принимают участие 50 тыс. американских военных.

    эскалация на Ближнем Востоке Центральное командование США (CENTCOM) Операция США и Израиля против Ирана
    Лента новостей