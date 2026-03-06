СМИ: Тела погибших на Ближнем Востоке американцев доставят в США завтра

Тела шести американских военнослужащих, погибших в ходе текущего конфликта на Ближнем Востоке, будут доставлены в США 7 марта.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC News.

По его данным, спецборт прибудет на базу ВВС США в Довере (штат Делавэр). Известно, что все погибшие проходили службу в подразделении, расквартированном в штате Айова.

Согласно сообщению Центрального командования ВС США (CENTCOM), в ходе военных действий на Ближнем Востоке погибли шесть американских военнослужащих в результате первых ответных ударов Ирана. Всего в операции против Ирана принимают участие 50 тыс. американских военных.