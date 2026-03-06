Yaxın Şərqdə ölən 6 ABŞ hərbçisinin meyitləri martın 7-də vətənə aparılacaq
Digər ölkələr
- 06 mart, 2026
- 11:34
Yaxın Şərqdəki cari münaqişə zamanı həlak olan 6 amerikalı hərbçinin meyiti martın 7-də ABŞ-yə gətiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə TASS "NBC News" telekanalına istinadən məlumat yayıb.
Bildirilib ki, xüsusi təyyarə ABŞ Hərbi Hava Qüvvələrinin Doverdəki (Delaver ştatı) bazasına enəcək.
ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığının (CENTCOM) məlumatına əsasən, Yaxın Şərqdə hərbi əməliyyatlar zamanı İranın ilk cavab zərbələri nəticəsində 6 amerikalı hərbçi həlak olub. İrana qarşı əməliyyatda ümumilikdə 50 min amerikalı hərbçi iştirak edir.
Son xəbərlər
12:29
Azərbaycan və Moldova XİN başçıları arasında geniştərkibli görüş keçirilir - YENİLƏNİBXarici siyasət
12:28
AMB IMF-in Texniki Yardım Mərkəzi ilə əməkdaşlığın inkişafını müzakirə edibMaliyyə
12:28
Güləş üzrə U-23 Avropa çempionatında iştirak edəcək Azərbaycan millisinin heyəti açıqlanıbFərdi
12:27
Ramin Məmmədov İğdır valisi ilə azərbaycanlıların dini etiqad azadlığını müzakirə edibDin
12:25
Bakı, Sumqayıt və Abşeronda mart ayının pensiyaları qrafikdən əvvəl ödənilibSosial müdafiə
12:25
Foto
Azərbaycan və Türkmənistan atçılıq idmanı sahəsində əməkdaşlıq memorandumu imzalayıbFərdi
12:22
Foto
Mingəçevir Dövlət Universitetində regionun ən böyük su araşdırmaları laboratoriyasının açılışı olubElm və təhsil
12:19
"Araz-Naxçıvan"ın müdafiəçisi Ömər Buludovun zədəsi ciddi deyilFutbol
12:19