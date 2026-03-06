İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Yaxın Şərqdə ölən 6 ABŞ hərbçisinin meyitləri martın 7-də vətənə aparılacaq

    Digər ölkələr
    • 06 mart, 2026
    • 11:34
    Yaxın Şərqdə ölən 6 ABŞ hərbçisinin meyitləri martın 7-də vətənə aparılacaq

    Yaxın Şərqdəki cari münaqişə zamanı həlak olan 6 amerikalı hərbçinin meyiti martın 7-də ABŞ-yə gətiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə TASS "NBC News" telekanalına istinadən məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, xüsusi təyyarə ABŞ Hərbi Hava Qüvvələrinin Doverdəki (Delaver ştatı) bazasına enəcək.

    ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığının (CENTCOM) məlumatına əsasən, Yaxın Şərqdə hərbi əməliyyatlar zamanı İranın ilk cavab zərbələri nəticəsində 6 amerikalı hərbçi həlak olub. İrana qarşı əməliyyatda ümumilikdə 50 min amerikalı hərbçi iştirak edir.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı İsrail-ABŞ hərbçi ABŞ Hərbi Hava Qüvvələri Yaxın Şərq
    СМИ: Тела погибших на Ближнем Востоке американцев доставят в США завтра
    Bodies of Americans killed in Middle East to be returned to US tomorrow

