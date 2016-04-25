СМИ: Сторонники ИГ сровняли с землей христианский собор в центре Мосула

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Сторонники террористической группировки "Исламское государство" до основания разрушили один из главных христианских соборов в иракском городе Мосул.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Arabia.

Как свидетельствуют очевидцы, собор Девы Марии, расположенный в самом центре города, боевики ИГ со всех сторон обложили взрывчаткой и одновременно подорвали все заряды.

В начале 2015 года после разграбления внутреннего убранства этого собора радикалы сбили и уничтожили огромные часы, закрепленные на самом высоком строении всего комплекса церковных зданий. Именно из-за этих башенных часов жители Мосула прозвали собор Девы Марии "Часовым собором", а район, в котором он был построен несколько столетий назад, стал называться "Кварталом часов".