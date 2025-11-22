СМИ: Стармер обсудил с Трампом мирный план по Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого обсуждался американский план по завершению российско-украинской войны.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на представителя канцелярии главы британского правительства.

По его словам, лидеры поручили своим переговорным командам продолжить обсуждение мирного плана на встрече в Женеве 23 ноября.

Ранее Стармер в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским обсудил подготовку к переговорам по мирному урегулированию. Представитель британского премьера добавил, что 23 ноября Стармер и Трамп рассчитывают провести еще один телефонный разговор.

Британский премьер в интервью телеканалу Sky News подтвердил, что 23 ноября в Женеве пройдут переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием представителей США, Украины и стран Европы.