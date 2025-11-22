Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    СМИ: Стармер обсудил с Трампом мирный план по Украине

    Другие страны
    • 22 ноября, 2025
    • 23:51
    СМИ: Стармер обсудил с Трампом мирный план по Украине

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого обсуждался американский план по завершению российско-украинской войны.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на представителя канцелярии главы британского правительства.

    По его словам, лидеры поручили своим переговорным командам продолжить обсуждение мирного плана на встрече в Женеве 23 ноября.

    Ранее Стармер в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским обсудил подготовку к переговорам по мирному урегулированию. Представитель британского премьера добавил, что 23 ноября Стармер и Трамп рассчитывают провести еще один телефонный разговор.

    Британский премьер в интервью телеканалу Sky News подтвердил, что 23 ноября в Женеве пройдут переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием представителей США, Украины и стран Европы.

    Кир Стармер Дональд Трамп телефонный разговор российско-украинская война

    Последние новости

    00:45

    Турция официально стала принимающей стороной COP31

    В регионе
    00:22

    Орбан заявил о готовности Венгрии выплачивать штраф из-за нелегальных мигрантов

    Другие страны
    00:04
    Видео

    В Товузе автомобиль упал в водоканал

    Происшествия
    23:58

    В Мингячевире 14-летнего подростка задержали по подозрению в убийстве

    Происшествия
    23:51

    СМИ: Стармер обсудил с Трампом мирный план по Украине

    Другие страны
    23:34

    Чемпионат мира: Сборная Азербайджана по шахматам в полуфинале сыграла вничью

    Командные
    23:27

    При стрельбе в Чикаго погиб подросток, 8 человек пострадали

    Другие страны
    23:12

    В Кыргызстане задержаны 10 подозреваемых в подготовке массовых беспорядков

    Другие страны
    23:01

    Директор Бакинского аналитического центра: Главное в инициативе "Мост мира" — непрерывность

    Внешняя политика
    Лента новостей