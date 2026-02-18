Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Санаэ Такаити переизбрана премьером Японии

    Другие страны
    • 18 февраля, 2026
    • 10:13
    Санаэ Такаити переизбрана премьером Японии

    Лидер правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Санаэ Такаити переизбрана премьер-министром Японии.

    Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

    В ходе голосования в ключевой нижней палате парламента за нее отдали свои голоса 354 депутата.

    Вечером Такаити проведет пресс-конференцию, где обнародует видение по фискальной политике и план по приостановке действия налога на потребление продуктов питания на два года, который ЛДП обещала во время предвыборной кампании.

    По данным СМИ, все министры, включая министра иностранных дел Тосимицу Мотеги, министра финансов Сацуки Катаяму и министра обороны Синдзиро Коидзуми, сохранят посты.

    Санаэ Такаити Япония переизбрание премьер-министр
    Takaiti yenidən Yaponiyanın Baş naziri seçilib
    Ты - Король

    Последние новости

    10:55

    Депутат ММ: Интеграция с Центральной Азией — не просто заявление, а реальное сотрудничество

    Внешняя политика
    10:54

    BP оказала поддержку в создании новой цифровой библиотеки для БГУ

    Энергетика
    10:53

    Фариз Джафаров: В Азербайджане будет сформирована экосистема цифровой экономики

    ИКТ
    10:47

    В Баку состоится международная конференция на тему "Неоколониализм и глобальное неравенство"

    Внешняя политика
    10:42
    Фото

    В связи с WUF13 будет запущен единый механизм оперативной координации

    Инфраструктура
    10:42

    На "Центральном Азери" добыто 157 млн тонн нефти за 21 год

    Энергетика
    10:35

    Кушкумбаев: Формат C6 качественно расширяет потенциал Центральной Азии

    Внешняя политика
    10:25
    Видео

    Baku TV - 8 лет на службе объективной журналистики

    Медиа
    10:18

    В Башкортостане задержана министр культуры

    Другие страны
    Лента новостей