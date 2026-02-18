Санаэ Такаити переизбрана премьером Японии

Лидер правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Санаэ Такаити переизбрана премьер-министром Японии.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

В ходе голосования в ключевой нижней палате парламента за нее отдали свои голоса 354 депутата.

Вечером Такаити проведет пресс-конференцию, где обнародует видение по фискальной политике и план по приостановке действия налога на потребление продуктов питания на два года, который ЛДП обещала во время предвыборной кампании.

По данным СМИ, все министры, включая министра иностранных дел Тосимицу Мотеги, министра финансов Сацуки Катаяму и министра обороны Синдзиро Коидзуми, сохранят посты.