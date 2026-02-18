Санаэ Такаити переизбрана премьером Японии
Другие страны
- 18 февраля, 2026
- 10:13
Лидер правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Санаэ Такаити переизбрана премьер-министром Японии.
Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.
В ходе голосования в ключевой нижней палате парламента за нее отдали свои голоса 354 депутата.
Вечером Такаити проведет пресс-конференцию, где обнародует видение по фискальной политике и план по приостановке действия налога на потребление продуктов питания на два года, который ЛДП обещала во время предвыборной кампании.
По данным СМИ, все министры, включая министра иностранных дел Тосимицу Мотеги, министра финансов Сацуки Катаяму и министра обороны Синдзиро Коидзуми, сохранят посты.
Последние новости
10:55
Депутат ММ: Интеграция с Центральной Азией — не просто заявление, а реальное сотрудничествоВнешняя политика
10:54
BP оказала поддержку в создании новой цифровой библиотеки для БГУЭнергетика
10:53
Фариз Джафаров: В Азербайджане будет сформирована экосистема цифровой экономикиИКТ
10:47
В Баку состоится международная конференция на тему "Неоколониализм и глобальное неравенство"Внешняя политика
10:42
Фото
В связи с WUF13 будет запущен единый механизм оперативной координацииИнфраструктура
10:42
На "Центральном Азери" добыто 157 млн тонн нефти за 21 годЭнергетика
10:35
Кушкумбаев: Формат C6 качественно расширяет потенциал Центральной АзииВнешняя политика
10:25
Видео
Baku TV - 8 лет на службе объективной журналистикиМедиа
10:18