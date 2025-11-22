Зеленский обсудил со Стармером подготовку к завтрашней встрече в Женеве

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Как передает Report, об этом Зеленский сообщил в своем телеграм-канале.

"У нас был долгий разговор, обсудили много нюансов дипломатической работы в планировании мирного процесса (между РФ и Украиной - ред.). Будем и дальше координировать действия, и благодарен всему британскому обществу за поддержку. Наши советники завтра будут работать в Швейцарии – представители Украины, США и евротройки (Британии, Франции и Германии)", - написал он.

По словам Зеленского, большинство лидеров стран Европы готовы присоединиться к обсуждению мирного плана, предложенного Вашингтоном по мирному завершению российско-украинской войны, и оказать необходимое содействие. "Сейчас продолжаются консультации на разных уровнях, и активность каждого, кто стремится к настоящему и длительному миру, имеет значение", - подчеркнул Зеленский.

Ранее Стармер в интервью Sky News подтвердил, что 23 ноября в Женеве пройдут переговоры по урегулированию конфликта между РФ и Украиной с участием представителей США, Украины и стран Европы. По его словам, план Трампа требует доработки.

"В плане, состоящем из 28 пунктов, есть несколько важных элементов, которые необходимы для справедливого и длительного мира, чего мы так хотим. Нужно проделать дополнительную работу над планом. Сегодня днем у нас прошла встреча лидеров - единомышленников из стран "коалиции желающих" на полях саммита Группы двадцати для обсуждения этого вопроса", - отметил он.

Британский премьер сообщил, что рассчитывает обсудить урегулирование в Украине в телефонном разговоре с Трампом.