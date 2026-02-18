В Японии спасли троих мужчин из под снежного завала

На севере Японии спасли троих мужчин, оказавшихся под снежными завалами.

Как передает Report, об этом сообщает портал NHK со ссылкой на службу экстренной помощи.

"Около 10:35 утра по местному времени местный житель позвонил в службу экстренной помощи, сообщив, что три человека оказались под снегом, выпавшим с крыши здания в городе Саппоро, префектура Хоккайдо", - отметили в службе.

Один из спасенных доставлен в больницу в бессознательном состоянии.

Предполагается, что здание является складом. Местные власти проводят расследование инцидента.