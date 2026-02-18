В Японии спасли троих мужчин из под снежного завала
Другие страны
- 18 февраля, 2026
- 10:17
На севере Японии спасли троих мужчин, оказавшихся под снежными завалами.
Как передает Report, об этом сообщает портал NHK со ссылкой на службу экстренной помощи.
"Около 10:35 утра по местному времени местный житель позвонил в службу экстренной помощи, сообщив, что три человека оказались под снегом, выпавшим с крыши здания в городе Саппоро, префектура Хоккайдо", - отметили в службе.
Один из спасенных доставлен в больницу в бессознательном состоянии.
Предполагается, что здание является складом. Местные власти проводят расследование инцидента.
