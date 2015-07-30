СМИ: Cирийские войска уничтожили свыше 30 боевиков под Дамаском

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Сирийские войска при поддержке бойцов партии "Хезболлах" атаковали базу бандформирований в горной долине Забадани (45 км от Дамаска).

Как передает Report со ссылкой на информационное агентство САНА, в ходе проведенной операции было уничтожено свыше 30 экстремистов. Среди них один из полевых командиров террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) Мааз аль-Абда. По сведениям агентства, семь боевиков сдались.

В регионе Восточная Гута на подступах к столице идут ожесточенные перестрелки в предместье Эрбин к востоку от Джубара - основного плацдарма вооруженной оппозиции в Дамаске. В ходе артобстрела огневых позиций противника, как сообщает САНА, был уничтожен склад с боеприпасами, находящийся на одной из ферм. В результате взрывов ящиков со снарядами погибли и получили ранения не менее 50 радикалов.