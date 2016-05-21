СМИ: Родственники пассажиров сбитого в Украине Boeing подали иск против России в ЕСПЧ

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Австралийская юридическая фирма подала иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников пассажиров малайзийского Boeing, потерпевшего крушение на востоке Украины в июле 2014 года, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

В качестве ответчика по иску, в соответствии с которым компенсация в размере $10 млн должна быть выплачена членам семей каждого погибшего, указана Российская Федерация.

По его данным, исковое заявление было подготовлено базирующейся в Сиднее компанией LHD Lawersи подано в ЕСПЧ еще 9 мая. Истцами выступили 33 родственника граждан Австралии, Малайзии и Новой Зеландии, бывших на борту разбившегося авиалайнера.