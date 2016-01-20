Разведслужбы Индии предотвратили теракты в столице страны

Баку. 20 января.REPORT.AZ/ Разведслужбы Индии предотвратили крупные террористические атаки в столице страны и Харидваре, считающемся одним из семи основных священных городов индуизма. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет The Times of India.

В ходе операции, проведенной совместно с полицией национальной столичной территории Дели, были задержаны три человека, которые подозреваются в причастности к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ).

Правоохранительные органы утверждают, что все подозреваемые "находились в завершающей стадии подготовки" серии терактов в Нью-Дели, в том числе в торговых центрах, и "поддерживали связь с людьми из Сирии". В настоящий момент продолжается допрос задержанных. При этом не уточняется, могут ли на территории Индии на свободе оставаться их сообщники.