СМИ: Президент Мадагаскара покинул страну на французском военном самолете

Президент охваченного беспорядками Мадагаскара Андри Радзуэлина покинул страну на французском военном самолете.

Как передает Report, об этом сообщила радиостанция RFI со ссылкой на информированные источники.

Сообщается, что в воскресенье вертолет доставил Радзуэлину на остров Сент-Мари на восточном побережье Мадагаскара, там он пересел на французский военный самолет до заморского владения Франции - острова Реюньон, откуда вместе с семьей отправился на Маврикий или в Дубай (ОАЭ).

Ранее сегодня агентство Reuters со ссылкой на Министерство общественной безопасности сообщило о том, что местонахождение президента неизвестно.

Ранее Jeune Afrique со ссылкой на источники сообщил о том, что Радзуэлина на фоне протестов покинул Антананариву. Тогда офис президента опроверг эту информацию, назвав ее слухами.