СМИ: Президент Мадагаскара покинул столицу на фоне протестов

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина покинул Антананариву из-за продолжающихся протестов.

Как передает Report, об этом сообщает Jeune Afrique со ссылкой на источники.

Пока официального заявления по данному поводу нет.

Напомним, что 25 сентября на Мадагаскаре начались демонстрации, организатором которых выступает движение "Поколение Z". Изначально митингующие требовали доступ к воде и электричеству, а также критиковали состояние системы здравоохранения и уровень коррупции на Мадагаскаре. Затем протестующие стали требовать отставки президента.

ООН сообщала как минимум о 22 жертвах и более 100 пострадавших в результате беспорядков, однако власти страны опровергли эту информацию. 29 сентября Андри Радзуэлина отправил правительство в отставку, однако акции не прекратились. По данным Международного валютного фонда, лишь треть из 30 млн мадагаскарцев имеет доступ к электроэнергии.