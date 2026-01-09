В 2025 году 1,8 тыс. человек обеспечены работой по механизму квотирования

В 2025 году посредством механизма квотирования обеспечены работой в общей сложности 1 811 человек, нуждающихся в особой социальной защите и испытывающих сложности с трудоустройством.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Государственном агентстве занятости.

Отмечается, что значительную долю среди трудоустроенных составляют лица с инвалидностью.

Согласно законодательству, система квотирования является важным механизмом содействия занятости граждан, нуждающихся в особой социальной защите и испытывающих сложности при поиске работы. К этой категории, помимо лиц с инвалидностью, относятся также члены семей шехидов, молодежь до 20 лет, родители, в одиночку воспитывающие одного или нескольких детей, главы семей с пятью и более детьми, родители, воспитывающие детей с установленной инвалидностью до 18 лет, лица, которым до выхода на пенсию осталось менее двух лет, освобожденные из мест лишения свободы, а также вынужденные переселенцы.

Квоты устанавливаются для государственных (за исключением отдельных категорий) и частных предприятий в зависимости от численности работников. На предприятиях с числом сотрудников от 25 до 50 человек квота составляет 3% (не менее одного рабочего места, в том числе для лиц с инвалидностью), на предприятиях с численностью от 50 до 100 человек - 4% (из них 2% для лиц с инвалидностью), а на предприятиях с более чем 100 работниками - 5% (из них 2,5% для лиц с инвалидностью).