В 2025 году 1,8 тыс. человек обеспечены работой по механизму квотирования

    Социальная защита
    • 09 января, 2026
    • 12:15
    В 2025 году посредством механизма квотирования обеспечены работой в общей сложности 1 811 человек, нуждающихся в особой социальной защите и испытывающих сложности с трудоустройством.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Государственном агентстве занятости.

    Отмечается, что значительную долю среди трудоустроенных составляют лица с инвалидностью.

    Согласно законодательству, система квотирования является важным механизмом содействия занятости граждан, нуждающихся в особой социальной защите и испытывающих сложности при поиске работы. К этой категории, помимо лиц с инвалидностью, относятся также члены семей шехидов, молодежь до 20 лет, родители, в одиночку воспитывающие одного или нескольких детей, главы семей с пятью и более детьми, родители, воспитывающие детей с установленной инвалидностью до 18 лет, лица, которым до выхода на пенсию осталось менее двух лет, освобожденные из мест лишения свободы, а также вынужденные переселенцы.

    Квоты устанавливаются для государственных (за исключением отдельных категорий) и частных предприятий в зависимости от численности работников. На предприятиях с числом сотрудников от 25 до 50 человек квота составляет 3% (не менее одного рабочего места, в том числе для лиц с инвалидностью), на предприятиях с численностью от 50 до 100 человек - 4% (из них 2% для лиц с инвалидностью), а на предприятиях с более чем 100 работниками - 5% (из них 2,5% для лиц с инвалидностью).

    соцзащита трудоустройство Госагентство занятости
    Ötən il sosial müdafiəyə ehtiyacı olanların kvotası ilə 2 minə yaxın şəxs özəl müəssisələrdə işlə təmin edilib

