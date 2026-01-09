Гурбан Гурбанов: Первый матч на стадионе "Имарат" будет как финал Лиги чемпионов
Футбол
- 09 января, 2026
- 12:06
Первый матч футбольного клуба "Карабах" на агдамском стадионе "Имарат" будет как финал Лиги чемпионов.
Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов.
Он подчеркнул, что после завершения строительства стадиона не будет разницы, какого уровня будут первые матчи в Агдаме - местного или международного.
Отметим, что свой первый официальный матч в 2026 году "Карабах" проведет в Баку 21 января против немецкого клуба "Айнтрахт Франкфурт" в рамках общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Последние новости
12:41
Азербайджан экстрадировал в Таджикистан разыскиваемого за мошенничествоПроисшествия
12:39
В 2025 году АЖД перевезли более 10 млн пассажировИнфраструктура
12:37
Посольство Катара получило повреждения в результате ударов ВС РФ по КиевуДругие страны
12:35
ВБ: В Азербайджане нереализованная торговля составляет 58% потенциального товарооборотаБизнес
12:27
Во Франции и Британии свыше 400 тыс. домов остались без электричества из-за циклонаДругие страны
12:15
В 2025 году 1,8 тыс. человек обеспечены работой по механизму квотированияСоциальная защита
12:06
Гурбан Гурбанов: Первый матч на стадионе "Имарат" будет как финал Лиги чемпионовФутбол
12:00
Turkish Airlines отменила рейсы из Стамбула в Тегеран и в обратном направленииВ регионе
11:57