    Футбол
    • 09 января, 2026
    • 12:06
    Первый матч футбольного клуба "Карабах" на агдамском стадионе "Имарат" будет как финал Лиги чемпионов.

    Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов.

    Он подчеркнул, что после завершения строительства стадиона не будет разницы, какого уровня будут первые матчи в Агдаме - местного или международного.

    Отметим, что свой первый официальный матч в 2026 году "Карабах" проведет в Баку 21 января против немецкого клуба "Айнтрахт Франкфурт" в рамках общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

    "Qarabağ"ın baş məşqçisi: "İmarət"dəki ilk oyun Çempionlar Liqasının finalı kimi olacaq"

    Гурбан Гурбанов: Первый матч на стадионе "Имарат" будет как финал Лиги чемпионов

