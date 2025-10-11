İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası

    KİV: Madaqaskar Prezidenti etirazlara görə paytaxtı tərk edib

    Digər ölkələr
    • 11 oktyabr, 2025
    • 22:21
    KİV: Madaqaskar Prezidenti etirazlara görə paytaxtı tərk edib

    Madaqaskar Prezidenti Andri Radzuelina davam edən etirazlara görə Antananarivonu tərk edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Jeune Afrique" məlumat yayıb.

    Hələlik məsələ ilə bağlı rəsmi açıqlama verilməyib.

    Xatırladaq ki, "Z nəsli" hərəkatının təşkil etdiyi nümayişlər sentyabrın 25-də Madaqaskarda başlayıb. Əvvəlcə etirazçılar su və elektrik enerjisinə çıxış istəyiblər, həmçinin Madaqaskarda səhiyyə sisteminin vəziyyətini və korrupsiyanın səviyyəsini tənqid ediblər. Daha sonra etirazçılar prezidentin istefası tələbini irəli sürüblər.

    BMT iğtişaşlar nəticəsində azı 22 nəfərin öldüyünü və 100-dən çox insanın yaralandığını bildirsə də, ölkə rəsmiləri bu məlumatı təkzib edib.

    Beynəlxalq Valyuta Fondunun məlumatına görə, Madaqaskarın 30 milyon əhalisinin yalnız üçdə biri elektrik enerjisindən istifadə edə bilir.

    Madaqaskar Etirazlar
    СМИ: Президент Мадагаскара покинул столицу на фоне протестов

    Son xəbərlər

    22:48

    ABŞ ordusu şatdauna baxmayaraq maaş alacaq

    Digər ölkələr
    22:34

    KİV: Əfqanıstan-Pakistan sərhədində silahlı toqquşma baş verib

    Digər ölkələr
    22:21

    KİV: Madaqaskar Prezidenti etirazlara görə paytaxtı tərk edib

    Digər ölkələr
    22:08

    Biləsuvarda qoşqusunda pambıq olan traktorda yanğın baş verib

    Hadisə
    22:00

    Meksikada daşqın və torpaq sürüşmələri nəticəsində ölənlərin sayı 37-yə çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    21:59

    Azərbaycanın U-17 millisi növbəti dəfə məğlub olub

    Futbol
    21:56

    "HƏMAS" silahlarını təhvil verməyəcək

    Digər ölkələr
    21:49

    Rusiyanın Ukraynaya endirdiyi hava zərbələri nəticəsində daha beş nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    21:23

    Atəşkəsdən sonra yarım milyondan çox insan Qəzzaya qayıdıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti