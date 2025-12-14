WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Tahir Gözəl "Qarabağ"ın üzvləri ilə görüşüb

    Futbol
    • 14 dekabr, 2025
    • 18:36
    Tahir Gözəl "Qarabağ"ın üzvləri ilə görüşüb

    "Qarabağ"ın prezidenti Tahir Gözəl komanda üzvləri ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ağdam təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    O, Misli Premyer Liqasının XV turunun "Azərsun Arena"da keçirilən "Qarabağ" – "Araz-Naxçıvan" oyunundan öncə baş məşqçi Qurban Qurbanovla və komanda üzvləri ilə görüşüb.

    Klub rəhbəri komandaya dəstəyini ifadə edib və qarşılaşmada uğurlar arzulayıb.

    Tahir Gözəl "Qarabağ" klubu Qurban Qurbanov

