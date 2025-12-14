Tahir Gözəl "Qarabağ"ın üzvləri ilə görüşüb
Futbol
14 dekabr, 2025
- 18:36
"Qarabağ"ın prezidenti Tahir Gözəl komanda üzvləri ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ağdam təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
O, Misli Premyer Liqasının XV turunun "Azərsun Arena"da keçirilən "Qarabağ" – "Araz-Naxçıvan" oyunundan öncə baş məşqçi Qurban Qurbanovla və komanda üzvləri ilə görüşüb.
Klub rəhbəri komandaya dəstəyini ifadə edib və qarşılaşmada uğurlar arzulayıb.
