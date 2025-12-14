Тахир Гёзяль встретился с игроками "Карабаха"
Футбол
- 14 декабря, 2025
- 19:05
Президент агдамского "Карабаха" Тахир Гёзяль встретился с членами команды.
Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу клуба.
Согласно информации, Т. Гёзяль встретился с главным тренером Гурбаном Гурбановым и игроками команды перед матчем "Карабах" - "Араз-Нахчыван" в рамках 15-го тура Премьер-лиги Азербайджана.
Руководитель клуба выразил поддержку команде и пожелал успехов в матче.
Отметим, что к 78-й минуте встречи агдамцы ведут в счете 4:1.
