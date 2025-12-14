Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Тахир Гёзяль встретился с игроками "Карабаха"

    Футбол
    • 14 декабря, 2025
    • 19:05
    Тахир Гёзяль встретился с игроками Карабаха

    Президент агдамского "Карабаха" Тахир Гёзяль встретился с членами команды.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу клуба.

    Согласно информации, Т. Гёзяль встретился с главным тренером Гурбаном Гурбановым и игроками команды перед матчем "Карабах" - "Араз-Нахчыван" в рамках 15-го тура Премьер-лиги Азербайджана.

    Руководитель клуба выразил поддержку команде и пожелал успехов в матче.

    Отметим, что к 78-й минуте встречи агдамцы ведут в счете 4:1.

    ФК "Карабах" футбол Гурбан Гурбанов Тахир Гёзяль
