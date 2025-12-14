Dubayda dünya çempionatında medallar qazanan Azərbaycan boksçuları vətənə qayıdıblar
Fərdi
- 14 dekabr, 2025
- 18:00
Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dubay şəhərində keçirilən dünya çempionatında iştirak edən Azərbaycan boksçuları vətənə qayıdıblar.
"Report"un məlumatına görə, onları Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında idman həvəskarları, yaxınları və ictimaiyyət nümayəndələri qarşılayıblar.
Turnirdə Sübhan Mamedov (48 kq) qızıl, Alfonso Dominqes (92 kq) və Məhəmməd Abdullayev (+92 kq) bürünc medal qazanıblar.
Qeyd edək ki, Azərbaycan yarışda 11 boksçu ilə təmsil olunub.
Son xəbərlər
18:36
Tahir Gözəl "Qarabağ"ın üzvləri ilə görüşübFutbol
18:27
Foto
Azərbaycanın ən gənc dünya çempionu: "Finalda erməniəsilli boksçuya qalib gəldim"Fərdi
18:16
Foto
Vətən müharibəsi qazisinin baş rolda çəkildiyi "Qələbə nəfəsi" filmi təqdim olunubİncəsənət
18:00
Foto
Dubayda dünya çempionatında medallar qazanan Azərbaycan boksçuları vətənə qayıdıblarFərdi
17:54
Azərbaycan Basketbol Liqasında IX tura yekun vurulubKomanda
17:50
Sidneydəki terror hücumu ilə əlaqədar daha iki nəfər həbs edilib - YENİLƏNİB-3Digər ölkələr
17:32
Rəşad Nəbiyev Silikon vadisində işləyən azərbaycanlılarla görüşübİKT
17:29
Əl Hayya: HƏMAS komandirini öldürülməsi atəşkəsi təhlükə altına qoyurDigər ölkələr
17:25