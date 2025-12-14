Dubayda dünya çempionatında medallar qazanan Azərbaycan boksçuları vətənə qayıdıblar

WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dubay şəhərində keçirilən dünya çempionatında iştirak edən Azərbaycan boksçuları vətənə qayıdıblar.

    "Report"un məlumatına görə, onları Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında idman həvəskarları, yaxınları və ictimaiyyət nümayəndələri qarşılayıblar.

    Turnirdə Sübhan Mamedov (48 kq) qızıl, Alfonso Dominqes (92 kq) və Məhəmməd Abdullayev (+92 kq) bürünc medal qazanıblar.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan yarışda 11 boksçu ilə təmsil olunub.

    Азербайджанские боксеры, успешно выступившие на ЧМ в Дубае, вернулись на родину

