Азербайджанские боксеры, успешно выступившие на ЧМ в Дубае, вернулись на родину
Индивидуальные
- 14 декабря, 2025
- 18:09
Азербайджанские боксеры, успешно выступившие на чемпионате мира в Дубае (ОАЭ), вернулись на родину.
Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев их встретили болельщики, близкие и представители общественности.
На этих соревнованиях Субхан Мамедов (48 кг) завоевал золотую, а Альфонсо Домингес (92 кг) и Мухаммед Абдуллаев (+92 кг) - бронзовые медали.
Отметим, что Азербайджан на турнире представляли 11 боксеров.
