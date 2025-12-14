Азербайджанские боксеры, успешно выступившие на ЧМ в Дубае, вернулись на родину

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    • 14 декабря, 2025
    • 18:09
    Азербайджанские боксеры, успешно выступившие на чемпионате мира в Дубае (ОАЭ), вернулись на родину.

    Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев их встретили болельщики, близкие и представители общественности.

    На этих соревнованиях Субхан Мамедов (48 кг) завоевал золотую, а Альфонсо Домингес (92 кг) и Мухаммед Абдуллаев (+92 кг) - бронзовые медали.

    Отметим, что Азербайджан на турнире представляли 11 боксеров.

    Dubayda dünya çempionatında medallar qazanan Azərbaycan boksçuları vətənə qayıdıblar
    Лента новостей