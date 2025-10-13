İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    KİV: Madaqaskar Prezidenti Fransaya məxsus hərbi təyyarə ilə ölkəni tərk edib

    Digər ölkələr
    • 13 oktyabr, 2025
    • 17:19
    KİV: Madaqaskar Prezidenti Fransaya məxsus hərbi təyyarə ilə ölkəni tərk edib

    İğtişaşların bürüdüyü Madaqaskarın Prezidenti Andri Razuelina Fransaya məxsus hərbi təyyarə ilə ölkəni tərk edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə RFI radiostansiyası məlumatlı mənbələrə istinadən bildirib.

    Məlumatda deyilir ki, bazar günü helikopter Razuelinanı Madaqaskarın şərq sahilindəki Sent-Mari adasına çatdırıb, orada o, Fransanın dənizaşırı ərazisi olan Reyunyon adasına gedən hərbi təyyarəyə minib, oradan isə ailəsi ilə birlikdə Mavrikiyə və ya Dubaya (BƏƏ) yola düşüb.

    Daha əvvəl "Reuters" agentliyi İctimai Təhlükəsizlik Nazirliyinə istinad edərək prezidentin harada olduğunun məlum olmaması barədə məlumat vermişdi.

    Madaqaskar prezident iğtişaşlar
    СМИ: Президент Мадагаскара покинул страну на французском военном самолете

    Son xəbərlər

    17:47

    ADB Bakı metrosunun dekarbonizasiyası çərçivəsində tender elan edib

    Maliyyə
    17:45

    TDT diaspor qurumlarının rəsmiləri üçün təcrübə proqramına start verilib

    Diaspor
    17:44

    Varheli Aİ-yə qarşı casusluq ittihamlarını rədd edib

    Digər ölkələr
    17:43
    Foto

    Azərbaycan-Pakistan-Türkiyə parlament sədrlərinin üçtərəfli görüşü olub - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    17:34

    Ərdoğan Misirdə Makronla görüşüb

    Digər ölkələr
    17:31

    Rafael Leao Portuqaliya millisinin heyətindən çıxarılıb

    Futbol
    17:25

    "CIDC-2025" kibertəhlükəsizlik festivalı başa çatıb

    İKT
    17:25

    Yağış yağır, güclü külək əsir - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    17:21

    "Yuventus"un futbolçusu sol dizindən zədə alıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti