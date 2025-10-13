Ilham Aliyev 2026 FIFA World Cup International Association of Judges Middle East Peace Summit
    Madagascar's president leaves country on French military plane

    • 13 October, 2025
    Madagascar's president leaves country on French military plane

    Madagascar's president left the country after weeks of anti-government demonstrations, the latest ruler to be challenged by youth-led protesters frustrated by bad governance and inequality, Report informs via Bloomberg.

    President Andry Rajoelina was evacuated by a French military aircraft on Sunday at the request of President Emmanuel Macron, according to Radio France International. The French Embassy in Madagascar had earlier ruled out any military intervention in its former colony.

    Demonstrations in the former French colony erupted on September 25 over water and power shortages but have quickly escalated into an uprising over broader grievances, including bad governance and lack of basic services.

    In a further challenge to Rajoelina, opposition members of Madagascar's National Assembly will begin impeachment proceedings against him, opposition leader Siteny Randrianasoloniaiko told Reuters on Monday.

    Madagascar Andry Rajoelina French military aircraft demonstrations
    KİV: Madaqaskar Prezidenti Fransaya məxsus hərbi təyyarə ilə ölkəni tərk edib
    СМИ: Президент Мадагаскара покинул страну на французском военном самолете

