СМИ: Переговоры США и Ирана ведутся без участия Израиля
- 24 марта, 2026
Израиль не является непосредственным участником переговорного процесса с Ираном, о начале которого в понедельник объявил американский президент Дональд Трамп.
Как передает Report, об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает портал Semafor.
По данным собеседников издания, в переговорах задействованы специальный посланник президента США Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер.
Помимо этого, при возникновении такой потребности к процессу может быть привлечен вице-президент Джей Ди Вэнс. Что касается Израиля, то он получает от американской стороны соответствующие сведения по данному вопросу.
Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
Президент США Дональд Трамп в понедельник, 23 марта, заявил, что Вашингтон провел "очень хорошие" переговоры с Тегераном о "полном урегулировании" конфликта на Ближнем Востоке. В свою очередь Иран утверждает, что не имел прямых контактов с США.