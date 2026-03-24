KİV: ABŞ-İran danışıqları İsrailin iştirakı olmadan davam edir
- 24 mart, 2026
- 08:37
İsrail bazar ertəsi ABŞ Prezidenti Donald Trampın başladığını elan etdiyi İranla danışıqlar prosesinin birbaşa iştirakçısı deyil.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə məlumatlı mənbələrə istinadən "Semafor" portalı məlumat yayıb.
Nəşrin həmsöhbətlərinin sözlərinə görə, danışıqlarda ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff və Ağ Ev rəhbərinin kürəkəni Cared Kuşner iştirak edir.
Bundan əlavə, belə bir ehtiyac yarandıqda prosesə vitse-prezident Cey Di Vens cəlb oluna bilər. İsrailə gəldikdə isə o, Amerika tərəfindən bu məsələ ilə bağlı müvafiq məlumatları alır.
ABŞ Prezidenti Donald Tramp cari danışıqlar çərçivəsində Vaşinqtonla Tehran arasında razılaşmalar əldə olunacağı təqdirdə, Hörmüz boğazının dərhal açılacağına əminliyini ifadə etmişdi. Onun sözlərinə görə, Vaşinqton Tehranla Yaxın Şərqdəki münaqişənin "tam nizamlanması" barədə "çox yaxşı" danışıqlar aparıb. Öz növbəsində, İran iddia edir ki, ABŞ ilə birbaşa təmas olmayıb.
Xatırladaq ki, ABŞ və İsrailin 28 fevralda İrana qarşı birgə əməliyyat başlatmasından qısa müddət sonra İsrail Müdafiə Qüvvələri ilə "Hizbullah" arasında silahlı qarşıdurma yenidən başladı. İran da cavab olaraq İsrail ərazisinə raketlər buraxıb. Bundan əlavə, İran qüvvələri ABŞ-nin Fars körfəzi ölkələrində yerləşən hərbi bazalarına hücum edib. Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə əlaqədar regionun bəzi ölkələri hava məkanını müvəqqəti bağlayıb. Həmin gün İranın ali dini rəhbəri Əli Xamenei ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində öldürülüb.