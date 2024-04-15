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СМИ: Около 50% ракет Ирана не взлетели или упали до попадания в цель в Израиле

СМИ: Около 50% ракет Ирана не взлетели или упали до попадания в цель в Израиле Около 50% баллистических ракет Ирана не смогли взлететь или не достигли своих целей в Израиле в ходе атаки 13 апреля.
Другие страны
15 апреля 2024 г. 10:21
СМИ: Около 50% ракет Ирана не взлетели или упали до попадания в цель в Израиле

Около 50% баллистических ракет Ирана не смогли взлететь или не достигли своих целей в Израиле в ходе атаки 13 апреля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Fox News со слов неназванного американского чиновника.

По данным газеты The Wall Street Journal, которая приводит те же данные, Иран выпустил по Израилю от 115 до 130 баллистических ракет. Американские чиновники указали, что только половина из выпущенных ракет была перехвачена, остальные не попали в цель.

Вечером 13 апреля Иран запустил беспилотники и ракеты в сторону Израиля, назвав это ответом на многочисленные преступления, в том числе атаку с воздуха на консульский отдел посольства исламской республики в Дамаске.

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Версия на азербайджанском языке KİV: İranın raketlərinin təxminən 50 faizi İsraildəki hədəflərinə çatmayıb
Версия на английском языке Media: About 50% of Iran's missiles failed to take off or fell before hitting their target in Israel

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