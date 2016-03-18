СМИ: Около 1,6 тысяч нелегальных мигрантов задержаны в Турции за день

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Турецкие власти усилили контроль над нелегальной миграцией на морской границе с Грецией в преддверии подписания миграционной сделки с ЕС в Брюсселе, задержав в пятницу около 1,6 тысяч человек, пытавшихся нелегально перебраться на греческие острова.

Как передает Report, об этом сообщает портал Haberler.

По данным источника портала в полиции, с 5:00 мск пятницы силами жандармерии был задержан 691 нелегальный мигрант, в том числе 184 ребенка, а силами береговой охраны - 898 мигрантов. Задержаны также 12 человек, занимавшихся нелегальной перевозкой мигрантов.

Ранее лидеры ЕС согласовали текст соглашения, проработанный главами Еврокомиссии, Евросовета, премьер-министром председательствующих в ЕС Нидерландов и премьером Турции. Договоренности должны начать выполняться с 20 марта.