СМИ: Около 1,5 тыс. беженцев из Африки погибли в результате кораблекрушений в 2015 году

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Число погибших в результате кораблекрушений африканских мигрантов с начала 2015 года превысило аналогичный показатель предыдущего года примерно в 30 раз. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Guardian.

Согласно статистике, подготовленной порталом Statista на основе данных Международной организации по миграции и Управления ООН по делам беженцев, за первые четыре месяца 2015 года при попытке перебраться на судах в Европу утонули около 1,5 тысячи мигрантов из северной Африки.

Всего в 2014 году общее число погибших мигрантов составило чуть меньше 3,5 тысяч человек. Наименьшее количество жертв было зафиксировано в 2012 году - 500 мигрантов. Подобная статистика ведется с 2011 года.