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    Не менее 16 человек погибли при авиаударе НАТО в Афганистане

    ​ Жертвами бомбардировки стали женщины и дети

    Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Беспилотники НАТО нанесли авиаудар в районе Хаска Мина афганской провинции Нангархар, в результате которого погибли по меньшей мере 16 человек, сообщает Report со ссылкой на Tolo New.

    По словам источника, жертвами бомбардировки стали женщины и дети.

    При этом представитель губернатора провинции Аттаулла Хогиани подтвердил информацию о жертвах, отметив, что нет никаких сведений о том, были ли они гражданскими или нет.

    В июле в результате авиаудара США, проведение которого было согласовано Пентагоном, погибли 16 сотрудников полиции Афганистана.

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