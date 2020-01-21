​СМИ назвали имя нового главаря ИГ

Новым главарем террористической группировки "Исламское государство" стал один из ее идеологов Амир Мухаммед Саид Абдель Рахман аль-Мауля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила на своем сайте британская газета The Guardian.

Издание называет Амира Абдель Рахмана одним из лидеров ИГ, близким к прежнему главе группировки Абу Бакру аль-Багдади, который в конце октября был ликвидирован в ходе спецоперации США в провинции Идлиб. Госдепартамент называет его уроженцем Ирака, радикальным проповедником и одним из заместителей аль-Багдади. За информацию, которая позволит поймать его самого или других ближайших сподвижников аль-Багдади власти США предлагали вознаграждение в размере до $5 млн.

Как пишет британское издание, бывший и нынешний главари ИГ еще в 2004 году познакомились в американском лагере Кэмп-Букка в Ираке, где оба были заключенными. Амир Абдель Рахман был одним из основателей группировки, участвовал в создании ее идеологии и планировании ряда операций. По данным газеты, именно он подвел основания под уничтожение езидов на севере Ирака и христиан на территории Ниневийской равнины.