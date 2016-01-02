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    ​СМИ: На авиабазе ВВС Индии все еще слышны выстрелы

    Сообщается о предполагаемом подрыве трех гранат

    Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Звуки стрельбы вновь слышны в районе авиационной базы Индии в Патханкоте на границе с Пакистаном, сообщает Report со ссылкой на The Indian Express.

    Отмечается, что на авиабазе вновь слышны звуки стрельбы. Кроме того, сообщается о предполагаемом подрыве трех гранат.

    Группа тяжеловооруженных боевиков атаковала авиационную военную базу Индии в районе страны, граничащем с Пакистаном. В результате перестрелки погибли четыре боевика.

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