​СМИ: На авиабазе ВВС Индии все еще слышны выстрелы

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Звуки стрельбы вновь слышны в районе авиационной базы Индии в Патханкоте на границе с Пакистаном, сообщает Report со ссылкой на The Indian Express.

Отмечается, что на авиабазе вновь слышны звуки стрельбы. Кроме того, сообщается о предполагаемом подрыве трех гранат.

Группа тяжеловооруженных боевиков атаковала авиационную военную базу Индии в районе страны, граничащем с Пакистаном. В результате перестрелки погибли четыре боевика.