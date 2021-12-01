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СМИ: На афгано-иранской границе идут бои

СМИ: На афгано-иранской границе идут бои Крупные боестолкновения с применением тяжелых вооружений вспыхнули сегодня на границе Ирана и Афганистана между иранскими пограничниками и боевиками радикального движения "Талибан". Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило афганское агент
Другие страны
1 декабря 2021 г. 18:24
СМИ: На афгано-иранской границе идут бои

Крупные боестолкновения с применением тяжелых вооружений вспыхнули сегодня на границе Ирана и Афганистана между иранскими пограничниками и боевиками радикального движения "Талибан". Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило афганское агентство Aamaj News.

По его информации, интенсивные вооруженные столкновения идут в уезде Канг провинции Нимроз на севере Афганистана.

В настоящий момент талибы стягивают к границе бронетехнику, в том числе ту, которая была оставлена на афганской территории ВС США. Помимо этого, обе стороны активно применяют артиллерию.

О причинах конфликта не сообщается.

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