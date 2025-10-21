СМИ: "Коалиция желающих" на днях обсудит план урегулирования в Украине

"Коалиция желающих" по оказанию помощи Киеву на встрече в британской столице, запланированной на 24 октября, планирует обсудить план из 12 пунктов по урегулированию российско-украинского конфликта.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

По их информации, само мирное предложение разработано европейскими странами совместно с Киевом наподобие плана прекращения огня в секторе Газа, который был подготовлен администрацией президента США Дональда Трампа. Как говорится в статье, идея плана принадлежит советнику премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Джонатану Пауэллу.

Агентство Bloomberg сообщало, что детали плана еще обсуждаются и могут измениться. По словам источников, любое предложение должно быть одобрено США, европейские чиновники могут вылететь в Вашингтон на этой неделе.