СМИ: Европа и Украина готовят 12-пунктов плана по прекращению войны

    Другие страны
    • 21 октября, 2025
    • 20:30
    Европейские страны совместно с Киевом разрабатывают план из 12 пунктов для урегулирования российско-украинского конфликта.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

    По их информации, реализация предложенного плана будет контролироваться мирным советом под председательством президента США Дональда Трампа.

    План включает в себя обязательства обеих стран прекратить территориальные наступления, возвращение всех детей в Украину, обмен военнопленными, а также предоставление Киеву гарантий безопасности, финансирования для восстановления разрушений и ускоренного пути к вступлению в Евросоюз.

    Санкции против России будут постепенно отменяться, однако около 300 млрд долларов замороженных резервов Центрального банка будут возвращены Москве только после того, как она согласится внести вклад в послевоенное восстановление Украины.

