İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan

    "Könüllülər Koalisiyası" Londonda 12 maddəlik planı müzakirə etməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    • 22 oktyabr, 2025
    • 03:42
    Könüllülər Koalisiyası Londonda 12 maddəlik planı müzakirə etməyi planlaşdırır

    Ukraynaya dəstək məqsədilə yaradılmış "Könüllülər Koalisiyası" (Coalition des volontaires) ölkələri oktyabrın 24-də Böyük Britaniyanın paytaxtında keçiriləcək görüşdə Rusiya-Ukrayna müharibəsinin nizamlanması ilə bağlı 12 maddəlik planı müzakirə etməyi planlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Daily Telegraph" mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, Qəzzada atəşkəs planına bənzəyən sülh planı Avropa ölkələri tərəfindən Kiyevlə birgə hazırlanıb və ideya müəllifi Böyük Britaniyanın baş nazirinin milli təhlükəsizlik üzrə müşaviri Conatan Pauelldir.

    "Bloomberg" isə bildirib ki, planın detalları hələ də müzakirə olunur və dəyişdirilə bilər. Mənbələrə görə, hər hansı bir təklif ABŞ tərəfindən təsdiqlənməlidir. Ona görə, Avropa rəsmiləri bu həftə Vaşinqtona uça bilər.

    Böyük Britaniya Ukrayna
    СМИ: "Коалиция желающих" на днях обсудит план урегулирования в Украине

    Son xəbərlər

    03:42

    "Könüllülər Koalisiyası" Londonda 12 maddəlik planı müzakirə etməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    03:20

    KİV: Üç böyük şirkət "SpaceX"ə qarşı birləşə bilər

    İKT
    02:54

    İzmir sahillərində 18-i uşaq olmaqla 52 qeyri-qanuni miqrant saxlanılıb

    Region
    02:18

    ABŞ Qəzzada atəşkəsə monitorinq mərkəzi açıb

    Digər ölkələr
    02:13
    Foto

    Dublində miqrantların olduğu hotelin qarşısındakı aksiyalar iğtişaşlara çevrilib

    Digər ölkələr
    01:45

    Tramp iki gün ərzində Putinlə görüşlə bağlı qərar verəcəyini bildirib

    Digər ölkələr
    01:18

    AK Rusiya qazının Serbiyaya nəqlini dayandırmaq niyyətində deyil

    Digər ölkələr
    00:54

    Çempionlar Liqası: "Barselona" və PSJ qələbə qazanıb, "Qarabağ"ın rəqibi isə uduzub

    Futbol
    00:15

    KİV: Rubio bu həftəsonu İsrailə səfər etməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti