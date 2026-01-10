İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    Komanda
    • 10 yanvar, 2026
    • 16:38
    Tahir Baxşıyev: Sabah kimi güclü rəqibə qarşı oynamaq çox çətindir

    NTD komandasının baş məşqçisi Tahir Baxşıyev "Sabah" kimi güclü rəqibə qarşı oynamağın çox çətin olduğunu bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu mütəxəssis Azərbaycan Basketbol Liqasının XII turunda "Sabah"a məğlubiyyətdən sonra deyib.

    O, belə matçların komandaya fayda verdiyini vurğulayıb:

    "Oyunçular belə matçlara necə köklənməli olduqlarını anlamalıdırlar. Rəqib çox güclüdür. Lakin bu cür oyunlar bizə təcrübə baxımından fayda verir".

    T.Baxşıyev əsas diqqətin kubok matçına yönəldiyini əlavə edib:

    "Dörd gün sonra bizi "Sumqayıt"la kubok oyunu gözləyir. Məhz buna görə bu görüşdə 25 dəqiqədən çox iki yerli oyunçu ilə çıxış etdik. Hazırda bütün fikirlərimiz Kubok oyununa yönəlib".

    Qeyd edək ki, "Sabah" - NTD matçı birincilərin 121:76 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

    Tahir Baxşıyev "Sabah" klubu NTD klubu Azərbaycan Basketbol Liqası

