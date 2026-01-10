Azərbaycan Türkiyədən tekstil məhsulları idxalına çəkdiyi xərci 2 % artırıb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    Biznes
    • 10 yanvar, 2026
    • 17:00
    2025-ci ildə Azərbaycan Türkiyədən 51,319 milyon ABŞ dolları dəyərində tekstil məhsulları idxal edib.

    "Report" Türkiyə İxracatçılar Məclisinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü illə müqayisədə 2 % çoxdur.

    Təkcə dekabrda isə Türkiyə Azərbaycana 4,818 milyon ABŞ dolları dəyərində tekstil məhsulları ixrac edib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 13,5 % çoxdur.

    Ötən il Türkiyənin tekstil məhsulları ixracının ümumi dəyəri illik müqayisədə 0,8 % azalaraq 9 milyard 409 milyon ABŞ dolları, dekabrda isə 0,2 % artaraq 782 milyon ABŞ dolları olub.

    Türkiyədən ən çox tekstil məhsulları idxalını İtaliya 733 milyon ABŞ dolları (1 il əvvələ nisbətən 0,8 % az), Misir 552,023 milyon ABŞ dolları (23,1 % çox) və ABŞ 537,856 milyon ABŞ dolları (0,9 % çox) dəyərində həyata keçirib.

