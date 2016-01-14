СМИ: Китай может вступить в борьбу с ИГИЛ

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ КНР может направить войска для борьбы с боевиками террористической группировки "ИГИЛ". Как передает Report со ссылкой на "Газета.Ru", об этом сообщает The Washington Times.

По данным издания, Китай вполне возможно обеспокоен растущим числом вступивших в ИГИЛ боевиков китайского происхождения. "Вопрос в том, на чьей стороне они будут", - сказал изданию чиновник, знакомый с обсуждением роли КНР в борьбе с ИГИЛ.

Издание считает более вероятным, что КНР присоединится к России, которая проводит операцию в Сирии, а не вступит в международную коалицию по борьбе с ИГИЛ под руководством США.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин выразил решительное осуждение террористам "ИГИЛ", которые сообщили о казни китайского и норвежского заложников.