СМИ: Израиль рассматривает возможность открыть воздушное пространство до выходных

Израиль рассматривает возможность постепенного открытия своего воздушного пространства до начала следующей недели.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel.

Издание отмечает, что открытие аэропорта Бен-Гурион будет зависеть от ситуации с региональной безопасностью.

"Пока решение не принято, Министерство транспорта рассматривает план поэтапного возобновления авиасообщения в Израиле, чтобы местные авиакомпании могли начать возвращать израильтян домой до наступления выходных. Этот план еще должен быть одобрен Министерством обороны и авиационными властями. На данный момент аэропорт Бен-Гурион в Израиле закрыт как минимум до пятницы", - отмечает газета.

Ранее министр транспорта Израиля Мирьям Регев объявила о подготовке к постепенному открытию воздушного пространства страны, которое может начаться на следующей неделе. Воздушное пространство страны было закрыто с начала совместной американо-израильской операции против Ирана, которая началась в субботу утром.