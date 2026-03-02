Министр: Израиль откроет воздушное пространство на следующей неделе
- 02 марта, 2026
- 19:49
Постепенное открытие воздушного пространства Израиля начнется на следующей неделе.
Как передает Report со ссылкой на Ynet, огб этомс заявила министр транспорта еврейского государства Мирьям Регев.
Онап отметила, что, вопреки ожиданиям, воздушное пространство Израиля не откроется сегодня вечером.
"Воздушное пространство Израиля по-прежнему закрыто. На данном этапе мы поддерживаем связь с соседними странами, и тысячи израильтян вернулись домой через сухопутные границы. Я поручила директору Управления гражданской авиации провести встречу с представителями авиакомпаний, чтобы они были готовы к постепенному открытию воздушного пространства, которое начнется на следующей неделе, в зависимости от развития ситуации с безопасностью", - сказала она.
