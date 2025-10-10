СМИ: Израиль нанес авиаудары по сектору Газа

Израильская армия нанесла авиаудары по Хан-Юнису и Газе.

Об этом Report передает со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera.

Согласно информации, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) также нанесла по городам артиллерийские удары. Сведений о пострадавших и погибших нет.

При этом в ЦАХАЛ заявили, что в результате снайперского огня погиб один военнослужащий.

Ранее телеканал сообщал, что израильские военные перестали наносить авиаудары по Газе.