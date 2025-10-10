İsrail yenidən Qəzza zolağına zərbə endirib
Digər ölkələr
- 10 oktyabr, 2025
- 08:30
İsrail ordusu Xan Yunis və Qəzza şəhərlərinə hava hücumları həyata keçirib.
"Report" "Al Jazeera"yə istinadən xəbər verir ki, Xan Yunis və Qəzza şəhərləri İsrail tərəfindən hava zərbələri və top atəşlərinə məruz qalıb.
İtkilər barədə məlumat verilməyib.
Həmçinin İsrail ordusu bir hərbçisinin snayper atəşi nəticəsində həlak olduğunu açıqlayıb.
Xatırladaq ki, daha əvvəl CNN Qəzza zolağında İsraillə HƏMAS arasında davamlı atəşkəs əldə edildikdən sonra azı 30 fələstinlinin həlak olduğu barədə məlumat yayıb.
"Al Jazeera" isə İsrail ordusunun hökumət tərəfindən atəşkəs sazişinin təsdiqlənməsindən sonra Qəzzaya zərbələrin endirilməsinin dayandırıldığını bildirmişdi.
Son xəbərlər
08:30
İsrail yenidən Qəzza zolağına zərbə endiribDigər ölkələr
08:14
Bakıda 12 istiqamətdə nəqliyyatın sıxlığı müşahidə edilirİnfrastruktur
08:05
Sabirabadda toyda bıçaqlanan 38 yaşlı kişi ölübHadisə
07:46
Filippin sahillərindəki zəlzələdən sonra İndoneziyada sunami təhlükəsi elan olunubDigər ölkələr
07:40
Bu gün Nobel Sülh Mükafatı laureatının adı açıqlanacaqDigər ölkələr
07:26
İsrail ordusu Qəzza ərazisinə zərbə endirməyi dayandırıbDigər ölkələr
06:44
Filippin sahillərində 7,4 maqnitudalı zəlzələ baş veribDigər ölkələr
06:20
ABŞ Senatı 2026-cı ilin hərbi xərclərini 925 milyard dollar məbləğində təsdiq edibDigər ölkələr
05:47