    İndoneziyada qocalar evində baş verən yanğında 16 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 29 dekabr, 2025
    • 08:40
    İndoneziyada qocalar evində baş verən yanğında 16 nəfər ölüb

    İndoneziyanın Şimali Sulavesi əyalətinin paytaxtı Manadoda qocalar evində baş verən yanğında ən azı 16 nəfər ölüb, daha 3 nəfər yanıb.

    "Report" bu barədə yerli "Antara" dövlət xəbər agentliyinə istinadən xəbər verir.

    Qeyd olunub ki, yaşlı insanlar yanan binanın içində qalıblar. Polis ölən şəxslərin kimliyini müəyyənləşdirməyə çalışır.

    Səlahiyyətlilər hadisənin hansı şəraitdə baş verməsi ilə bağlı araşdırmalara başlayıb.

    İndoneziya yanğın Hadisə qocalar evi
    При пожаре в доме престарелых в Индонезии погибли 16 человек

