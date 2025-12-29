При пожаре в доме престарелых в Индонезии погибли 16 человек

В результате пожара в доме престарелых в Манадо, столице индонезийской провинции Северный Сулавеси, погибли по меньшей мере 16 человек, еще трое получили ожоги.

Об этом Report сообщает со ссылкой на местное государственное информационное агентство Antara.

Согласно информации, погибшие, большинство из которых были пожилыми людьми, оказались заблокированы внутри горящего здания. Полиция проводит процедуру опознания тел.

Власти начали расследование для установления обстоятельств произошедшего.