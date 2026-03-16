Xocavənd rayonunda bağçılıq təsərrüfatına baxış keçirilib
Daxili siyasət
- 16 mart, 2026
- 16:23
Prezident Administrasiyasının və Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində məsələlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada həlli ilə bağlı Əlaqələndirmə Qərargahının üzvlərinin Xocavənd rayonunda bağçılıq təsərrüfatına baxışı keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, Qərargah üzvləri rayonda yerləşən "İmperium Agro MMC" bağçılıq təsərrüfatı ilə tanış olublar.
Qeyd edək ki, bu gün Əlaqələndirmə Qərargahının rəhbəri Samir Nuriyevin sədrliyi ilə Xocavənd şəhərində növbəti iclas keçirilib.
