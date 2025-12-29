İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Barselona"nın qapıçısı İspaniyanın başqa komandasına keçməyə yaxındır

    Futbol
    • 29 dekabr, 2025
    • 09:12
    Barselonanın qapıçısı İspaniyanın başqa komandasına keçməyə yaxındır

    "Barselona" klubunun qapıçısı Mark-Andre ter Ştegen İspaniyanın başqa klubuna keçməyə yaxındır.

    "Report" "Sport.es" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, almaniyalı qolkiper "Jirona"ya transfer olunmaq üzrədir.

    İki klub arasında münasibətlərin bu keçidin tamamlanmasına kömək edəcəyi gözlənilir. "Jirona" təcrübəli qolkiperi almaq üçün səy göstərir.

    Mark-Andre ter Ştegen də başqa komandada çıxış etmək niyyətindədir. O, 2026-cı ildəki dünya çempionatından əvvəl oyun praktikası qazanmağı hədəfləyir.

    Mark-Andre ter Ştegen "Barselona" Jirona qolkiper

    Son xəbərlər

    09:34

    Əşrəfi-Dan Ulduzu-Aypara layihəsi üzrə seysmik tədqiqatın aparılacağı vaxt açıqlanıb

    Energetika
    09:21

    Yohan Kroyfun oğlu "Ayaks"da çalışacaq

    Futbol
    09:12

    "Barselona"nın qapıçısı İspaniyanın başqa komandasına keçməyə yaxındır

    Futbol
    09:08

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (29.12.2025)

    Maliyyə
    09:01

    "Rabitəbank"ın səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Maliyyə
    09:01

    Pirəkəşkül və Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

    Hərbi
    08:52

    Kambocanın Baş naziri: Tailandla atəşkəs kapitulyasiya demək deyil

    Digər ölkələr
    08:40

    İndoneziyada qocalar evində baş verən yanğında 16 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    08:31

    Türkiyədə İŞİD-ə qarşı keçirilən əməliyyatda 7 polis yaralanıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti